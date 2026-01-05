La treta del alcohol en un bar de copas de Benidorm: "Las botellas se parecen, pero no son las mismas"

Equipo de Investigación se desplazó hasta Benidorm para destapar una práctica habitual en algunas discotecas: servir alcohol de segundas marcas mientras se exhiben botellas de lujo.

En 2014, Glòria Serra visitó un bar de copas que llegaba a facturar hasta tres millones de euros al año. "Gastamos como mil litros de cerveza cada dos semanas", explicaba su encargado, quien aseguraba que todo estaba pensado para que el turista se sintiera "como en su casa".

Sin embargo, tras la barra se escondía un sistema cuidadosamente diseñado para maximizar beneficios. Las botellas se colocaban a dos alturas: en la parte superior, las marcas más reconocidas; a la altura de la mano, otras muy similares en apariencia, pero de menor coste, que eran las que utilizaban habitualmente los camareros."Tenemos las primeras marcas y luego las de aquí de la zona. Pero bueno, ellos pueden elegir", justificaba el encargado.

El programa también localizó al fabricante de las botellas más consumidas en Benidorm, una empresa que facturaba 12 millones de euros anuales. Su propietario defendía la calidad del producto y rechazaba la idea de fraude:"La materia prima es la mejor, como ellos, lo que pasa es que ellos tienen la marca. Es como los polos Lacoste. Hoy eso del garrafón no existe. La gente habla, pero no...".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.