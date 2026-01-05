Aceite fraudulento vendido como virgen extra: así destapó la Guardia Civil una estafa alimentaria

La subida del precio del aceite de oliva ha provocado en los últimos años robos y fraudes, algunos con riesgo para la salud. La Guardia Civil detalló así uno de estos casos en Extremadura.

Tras varios años con precios disparados, el aceite de oliva ha vuelto recientemente a niveles habituales, aunque su encarecimiento previo propició numerosos fraudes. Uno de ellos fue destapado en 2023 en Miajadas (Cáceres), donde un comercial vendía aceite supuestamente virgen extra desde una furgoneta.

Las sospechas surgieron por su color y, sobre todo, por su mal olor. Las quejas de los consumidores llegaron a la Guardia Civil desde distintos puntos de Extremadura y Andalucía. Los análisis confirmaron que no se trataba de aceite virgen extra, sino de una mezcla de aceites de semillas y aceite de orujo no apto para el consumo humano, pese a estar etiquetado como AOVE, lo que motivó la activación de una alerta sanitaria en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

