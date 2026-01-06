Ahora

Una mujer afectada por un tatuador a domicilio: "No me he vuelto a poner manga corta"

En 2022, el programa exploró el mundo de los tatuajes, destacando cómo, a pesar de que en España solo se permite tatuar en estudios autorizados, las redes sociales están llenas de anuncios que promueven estos servicios en viviendas particulares.

Un mujer afectada por un tatuador a domicilio: "No me he vuelto a poner manga corta"

En un reportaje de Equipo de Investigación de 2022, se abordó el fenómeno de los tatuajes realizados a domicilio, a pesar de que en España solo se permite tatuar en estudios con las licencias pertinentes.

A través de entrevistas con dos personas afectadas, se denunció la mala práctica de un tatuador a domicilio, cuyo trabajo resultó ser un desastre.

La pareja, que había encontrado al tatuador en redes sociales, pagó 60 euros por dos diseños, pero el proceso y los resultados fueron muy diferentes. Uno de los tatuajes, que debía ser un corazón, acabó con una calidad tan mala que parecía "hecho por un niño", mientras que otro terminó con puntos que el tatuador minimizó asegurando que se difuminarían.

A pesar de sentirse muy insatisfechos con el resultado, intentaron presentar una denuncia, pero la policía les informó que no podían proceder porque ellos habían elegido el tatuador.

