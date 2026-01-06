El sorprendente método de un español para no vender el excedente de sus placas solares a las eléctricas: "Me ha cambiado el bolsillo"

"Las eléctricas se benefician de las instalaciones solares de particulares, comprando el excedente de energía a precios bajos. Así lo reveló el programa Equipo de Investigación en 2023."

Antonio Collados es uno de los muchos españoles que decidieron instalar placas solares en su casa, pero no le parecía justo vender el excedente de energía a las compañías eléctricas. Después de mucho pensar, encontró una solución: instaló cinco baterías que almacenan toda la electricidad generada por los ocho paneles solares de su vivienda. Aunque pagó 6.000 euros por la instalación, ahora puede usar toda la energía que produce, tanto en su hogar como en su negocio, una peluquería.

Según Collados, este sistema "ha cambiado su vida", ya que ahora puede usar la electricidad almacenada por la noche, cuando no hay sol. "Cuando no hace sol, es decir, cuando ya llega la hora de la noche y tú estás en tu casa tranquilamente viendo la tele, cenando o tal, tú tiras de tus baterías.", contó a este programa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.