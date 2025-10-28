Así alertó la embajada de Japón a sus ciudadanos en Valencia un día antes de la DANA: "Asegúrense de recopilar información"

Mientras la Generalitat Valenciana envió el mensaje de alerta pasadas las 20:00 horas del día de la DANA, hubo otras instituciones que ya avisaban de lo que se venía el 29 de octubre o que tomaron medidas días antes.

Mientras la Generalitat Valenciana no emitió el aviso de alerta hasta pasadas las 20:00 horas del día de la DANA, AEMET lanzó el primer aviso tres días antes, donde advertía de "precipitaciones intensas, extensas y persistentes, lo que popularmente conocemos como gota fría".

Dos días antes, toda la provincia de Valencia entraba en alerta naranja. El tercer aviso llegaba en la víspera del temporal. "Específicamente decidí hablar en esos días de gota fría porque pensaba que iba a ser un término muy comprendido por los ciudadanos, por los valencianos", explica José Ángel Núñez, jefe de Climatología de AEMET en Valencia en el vídeo sobre estas líneas.

En 'Al Rojo Vivo', Francisco Cacho también advertía un día antes de que las lluvias "van a ser muy, muy fuertes" y que había que "extremar la precaución en el Mediterráneo".

Ese mismo día, el 28 de octubre, la embajada de Japón en España ya alertaba por correo a sus ciudadanos residentes en Valencia de que "el peor tiempo se producirá el martes 29 de octubre" y les pedía que se "aseguren de recopilar información".

El Centro de Emergencias recomendaba activar planes de prevención ante el riesgo de inundaciones. Esa noche, seis municipios decidieron actuar y anunciaron la suspensión de las clases. La Universidad de Valencia, por su parte, declaró el nivel de emergencia 2 y canceló la jornada lectiva del día siguiente.

