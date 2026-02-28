La furia de Inés López ante las respuestas de Óscar en el juicio: "¡Venga, por favor!"

Inés López, hermana de Esther, rompe su silencio y muestra su indignación ante las explicaciones de Óscar en el juicio. Cuestiona su versión sobre la madrugada y el 'modo avión' del móvil, mientras peritos revelan nuevas pistas sobre el hallazgo del cadáver.

Inés López rompe su silencio por primera vez para expresar su indignación. La hermana de Esther López concedió una entrevista al programa Equipo de Investigación en la que reaccionó con dureza a las explicaciones que dio Óscar —Óscar— ante la jueza durante su interrogatorio.

En sede judicial, el hombre aseguró que, tras dejar a Esther en una carretera, se marchó directamente a su casa a dormir. Sin embargo, la magistrada le planteó contradicciones relevantes, como el hecho de que su teléfono y el de la joven aparezcan juntos durante esa madrugada, según el análisis de posicionamiento de los terminales.

También le preguntó por la activación del 'modo avión' entre las 6:34 y las 9:10 horas, extremo que figura en los informes periciales. Óscar lo negó de forma tajante. "No pongo nunca el modo avión", declaró ante la autoridad judicial.

La reacción de Inés López fue inmediata. "¡Venga, por favor!", exclamó, visiblemente indignada, al escuchar sus respuestas. "Has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y has puesto el móvil en modo avión porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez… delante de mis narices", añadió. La secuencia completa puede verse en el vídeo que acompaña esta noticia.

El programa emitió además una entrevista con el médico forense Aitor Curiel, responsable de la autopsia, quien sostuvo que el cadáver pudo permanecer en un lugar húmedo antes de ser trasladado a la cuneta donde fue hallado.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 'Equipo de Investigación'. Vuelve a ver este reportaje completo en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.