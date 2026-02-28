Equipo de Investigación reconstruye los pasos de Óscar tras la desaparición de Esther López: 17 minutos en un lavadero de coches, mintió a su exmujer...

El móvil de Óscar registró movimientos que no coincidían con su versión: dijo ir a un centro comercial, pero los datos lo situaron en un lavadero de coches. Cámaras de seguridad y geolocalización lo señalaron como principal sospechoso en la muerte de Esther López.

El teléfono móvil que Óscar lleva consigo la madrugada en que desaparece Esther López dibuja una rutina aparentemente normal. Tras salir de noche con ella, conduce durante media hora hasta una agencia de viajes y, a primera hora de la mañana, abre con puntualidad el negocio familiar en el que trabaja desde hace cinco años. A mediodía vuelve a salir y escribe a su exmujer: le dice que va a un centro comercial.

Pero los datos de su dispositivo cuentan otra historia.

La geolocalización sitúa en realidad a Óscar en un lavadero de coches. Una hora después, tres cámaras de seguridad captan un vehículo de características similares al suyo detenido allí durante 17 minutos. Su teléfono confirma que estuvo en esa zona en ese mismo intervalo de tiempo. Esa coincidencia temporal y espacial despierta las sospechas de los investigadores, que deciden someter su coche a una inspección minuciosa.

En el vídeo principal que acompaña esta noticia se pueden ver, paso a paso, los indicios que llevaron a los agentes a señalar a Óscar como principal sospechoso de la muerte de Esther López.

