Una identidad falsa

Detienen al 'Chuki' en Perú 15 años después del asesinato de Silvia Rodríguez en Leganés

Los detalles Cristian Hernán Yong Granadino estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por la EUROPOL.

La Policía peruana detiene a Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki´.La Policía peruana detiene a Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki´.Oficina de Interpol Lima
La Policía Nacional de Perú detuvo este viernes en Lima a Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki´, quien era requerido por la Justicia española y estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por la EUROPOL por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010 en el municipio madrileño de Leganés.

"El sujeto es responsable del asesinato de la menor Silvia Rodríguez Fernández (16 años), en Leganés (España), crimen que generó gran conmoción internacional. Tras permanecer prófugo por 15 años bajo una identidad falsa en Perú, fue finalmente ubicado gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica", informó la Policía el viernes en un comunicado.

La captura se dio a través de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Lima quienes verificaron que el prófugo contaba con documento nacional de identidad falso con otro apellido.

En 2010, el cuerpo de la joven, totalmente desnudo, fue localizado por un mendigo en un contenedor de basura. Estaba dentro de una maleta, enmarañado y degollado y con el rostro muy maquillado.

Desde un primer momento, la familia de Silvia señaló directamente a Christian como culpable, quien había sido pareja de la fallecida. Unos días antes de morir, esta rompió con el sospechoso.

