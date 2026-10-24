Un hostelero estalla al conocer los resultados del agua filtrada de su restaurante: "Me están tomando el pelo"

La instalación de sistemas de filtrado de agua en bares y restaurantes genera dudas sobre sus diferencias respecto al agua del grifo. Un análisis realizado por Equipo de Investigación llevó a uno de los hosteleros que utiliza este servicio a cuestionar su utilidad y el coste que supone para su negocio.

En 2023, los reporteros de Equipo de Investigación investigaron los sistemas de filtrado de agua que algunos establecimientos hosteleros comenzaron a utilizar tras la entrada en vigor de la normativa que obliga a ofrecer agua no envasada de manera gratuita. Ante esta situación, algunos locales optaron por instalar máquinas de filtrado para servir agua a sus clientes.

Para comprobar si existían diferencias entre el agua filtrada y la del grifo, el equipo recogió muestras en distintos restaurantes y las envió a un laboratorio para su análisis. Después de conocer los resultados, los reporteros regresaron a uno de los establecimientos para compartirlos con su propietario, cuya reacción quedó recogida en el programa.

El hostelero explicó que la empresa proveedora le había asegurado que el agua filtrada "tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado". Sin embargo, al conocer los resultados de las pruebas, mostró su indignación: "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local".

El propietario también puso el foco en los gastos asociados al servicio. "Esa máquina es un renting", denunció, antes de añadir que la empresa le cobraba todos los meses por el equipo y también por las botellas utilizadas para servir el agua.

Pese a las dudas que planteaban los resultados del análisis, el hostelero defendió que cobrar por este servicio era una forma de cubrir los gastos que asumía el establecimiento. "Soy partidario de cobrar todo lo que se sirve", afirmó, aludiendo a que, en sus palabras, "tiene un coste".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

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