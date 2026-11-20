Los detalles Equipo de Investigación habla con el padre y la hermana de Guillem Agulló para repasar los últimos momentos en los que vieron con vida al joven antifascista.

La trágica historia de Guillem Agulló comienza en Burjassot, Valencia, el 8 de abril de 1993. Durante la Semana Santa, Guillem, de 18 años, se prepara para acampar con amigos, sin imaginar que no regresaría. Su hermana recuerda su despedida: "Me dio un beso y me dijo: 'Me voy'". Su padre rememora la imagen de Guillem saliendo con su mochila, un recuerdo imborrable, ya que fue la última vez que lo vieron. Guillem y sus amigos partieron hacia Montanejos, donde acamparon cerca del río Mijares. Fue asesinado por ser miembro de un grupo antifascista.

Esta historia, la de la muerte de Guillem Agulló, arranca en Burjassot, en Valencia, el 8 de abril de 1993. Es Semana Santa y Guillem, que tiene 18 años, se prepara para pasar unos días de acampada con sus amigos. Nada presagiaba que no iba a volver a casa, que iba a ser asesinado por ser miembro de un grupo antifascista.

"Llegué a casa a comer y él estaba con los preparativos de que se iba de acampada", cuenta a Equipo de Investigación la hermana del joven. "Me dio un beso y me dijo: 'Me voy'. Y yo le dije:'¿Ya te vas?'". "Sí, que me están esperando", fue lo último que escuchó de Guillem.

"Yo tengo un recuerdo que lo tengo grabado, que es cuando salió de casa con la mochila", recuerda su padre. "Salimos mi mujer y yo a despedirlo. Iba por el medio de la calle con la mochila y esa imagen la tenemos grabada", continúa explicando porque, lamentablemente, fue "la última vez que lo vimos".

Guillem y sus amigos salen de Valencia en autobús rumbo a Montanejos. A media tarde, el autobús llega a Montanejos y el grupo instala sus tiendas de campaña cerca del río Mijares.

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