Pedro Sánchez se compromete a reconocer a Guillem Agulló como víctima del terrorismo 33 años después de su asesinato

Los detalles El presidente del Gobierno ha mantenido un encuentro con la familia del joven, que fue asesinado por un grupo de neonazis en abril de 1993.

Pedro Sánchez ha prometido que Guillem Agulló será reconocido como víctima del terrorismo, 33 años después de su asesinato por un grupo de neonazis. El presidente del Gobierno se ha reunido con la familia de Agulló, quienes llevan décadas exigiendo este reconocimiento. Agulló, de 18 años, fue asesinado en 1993 en Castellón, en un crimen con trasfondo ideológico que se volvió símbolo contra la violencia ultra. Aunque un informe de la Guardia Civil no considera el acto como terrorismo, Sánchez ha reafirmado su compromiso de impulsar el reconocimiento oficial. La reivindicación sigue pendiente tras más de tres décadas.

Pedro Sánchez se ha comprometido a que Guillem Agulló sea reconocido como víctima del terrorismo, 33 años después de que fuera asesinado por un grupo de neonazis. El presidente del Gobierno ha mantenido un encuentro con la familia del joven, que lleva décadas reclamando este reconocimiento.

Agulló tenía 18 años cuando fue asesinado en abril de 1993 en Montanejos (Castellón). Un grupo de jóvenes neonazis le atacó y uno de ellos le asestó una puñalada mortal. Un crimen que estuvo marcado por su trasfondo ideológico y que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia ultra.

Sin embargo, un informe de la Guardia Civil ha descartado que los hechos puedan considerarse un atentado terrorista. Una valoración que choca con la reivindicación de sus familiares, que defienden que el asesinato tuvo una motivación política y reclaman que se reconozca oficialmente como terrorismo.

Pese a ese informe, Sánchez ha trasladado a la familia su compromiso de impulsar el reconocimiento de Agulló como víctima del terrorismo. Una reivindicación que sigue pendiente más de tres décadas después de su asesinato.

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