Los detalles Amigos, testigos y expertos en el caso reconstruyen el momento en el que, tras una pelea, Guillem Agulló fue puñalado en el pecho con una navaja de 11,2 centímetros, arma que le dieron a Pedro Cuevas.

Hace 33 años, el joven antifascista Guillem Agulló fue asesinado tras ser acorralado y apuñalado por llevar un símbolo antifascista en su ropa. Guillem formaba parte de Maulets, un grupo de juventudes de izquierda independentista, y del movimiento SHARP, compuesto por skinheads antirracistas y antifascistas. Durante una noche de fiesta, se encontró con Pedro Cuevas, quien lo confrontó violentamente por su pegatina. Guillem fue atacado por un grupo, recibiendo patadas y puñetazos hasta que Cuevas, con una navaja de 11,2 centímetros, le dio el golpe fatal. El caso es recordado por su brutalidad y motivación ideológica.

"¿Dónde está el chaval que tenía la pegatina de mata nazis?" Esta pregunta y amenaza derivó hace 33 años en un asesinato. El de un joven antifascista que fue acorralado, atacado y apuñalado por otros chicos. Todo por llevar un símbolo antifascista en su ropa.

Porque Guillem Agulló pertenecía a Maulets, un grupo de juventudes de izquierda independentista, y en el movimiento el SHARP, que son los skinheads antirracistas y antifascistas. Una noche de fiesta se encontró con Pedro Cuevas.

"Guillem estaba en la esquina de la calle San Vicente. Entonces Pedro Cuevas, que estaba también con su grupo en el pub La Torre, fuera en la terraza, se acerca. Se viene cara a él ya con actitud violenta y le pregunta: '¿Quién es el que lleva la pegatina de matanazis en la chaqueta?'. Que es el propio Guillem", cuenta un exredactor de 'El Temps', Jordi Sebastià.

Acto seguido, uno de los amigos de Guillén avisó de lo que estaba a punto de ocurrir. "Me cagüen la puta, allí están los nazis de Marchalenes". Hubo un empujón, un puñetazo y empezó la violencia extrema.

"Nosotros estábamos separados porque no íbamos todos juntos, y empezaron a increpar a Guillem", cuenta a Equipo de Investigación uno de los amigos de la víctima. Cree que tres personas le rodearon, asegura que "jamás fue uno contra uno".

"Guillem lo que intenta es, sencillamente, defenderse. Intenta parar los golpes y va retrocediendo", asegura el periodista. Hasta que llegó un conocido de Pedro Cuevas. "Le dan patadas, le dan puñetazos, ya casi no puede tenerse en pie".

Finalmente, le da a Pedro Cuevas la navaja que acabaría matando a Guillem. Una navaja con un filo de 11,2 centímetros, y Pedro Cuevas desafía a Guillem. "Nos tuvieron que apartar para matarlo".

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