Los detalles La madrugada del 11 de abril de 1993, Guillem Agulló y sus amigos bajaron al centro del pueblo en Montanejos. Se quedaron en las inmediaciones del pub La Torre y allí coincidió con Pedro Cuevas, su asesino.

El pub La Torre es un lugar crucial en la historia del asesinato de Guillem Agulló, ya que allí coincidió con su asesino, Pedro Cuevas. Antes del trágico suceso, Guillem y sus amigos viajaron en autobús hasta Montanejos, Castellón, para acampar durante Pascua cerca del río Mijares. Aunque disfrutaban de un ambiente agradable y lleno de música, la noche del 10 de abril de 1993, bajaron al centro del pueblo. En la madrugada del 11 de abril, en las inmediaciones del pub, se encontraron con Cuevas y su grupo, lo que desencadenó el trágico desenlace.

Si hay un lugar clave en la historia del asesinato de Guillem Agulló, ese es el pub La Torre. Allí, el joven antifascista coincidió con Pedro Cuevas, su asesino. Aunque, como recuerda uno de los amigos de la víctima, "a toro pasado" se dieron cuenta de que ya en el bus con el que viajaron hasta el camping "había una de las personas" implicada en lo sucedido. "Fue la que dijo que estamos allí, que iban en el autobús" de camino a Montanejos, Castellón.

A media tarde, el autobús llega a Montanejos y Guillem y sus amigos instalan sus tiendas Cerca del río Mijares. Su plan era ir hasta allí para pasar unos días. "Montábamos las tiendas a tres metros unos y otros. Pero no nosotros, sino toda la gente que había acampada; era Pascua y estaba llena de gente", explica uno de sus amigos.

"Era un ambiente muy guay, muy sano, mucha música, mucho ambiente". Pero la noche del sábado, Guillem y sus amigos bajan al centro del pueblo.

Es la madrugada del 11 de abril de 1993 y se quedan en las inmediaciones del pub La Torre. Allí coinciden con Pedro Cuevas y sus amigos.

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