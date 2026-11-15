Joyas, bolsos de lujo y una cartera llena de billetes tras robar 257.000 euros: la estafadora 'Anita, la fantástica' no se escondía:

"Ella llevaba muchas joyas de la Tous, algún bolsito de Vogue... podía llevar 10 billetes de 50 euros en la cartera", relata Gloria Mateo, extrabajadora de Ana María Vicente, reconocida como una de las mayores estafadoras de España.

En 2024, Equipo de Investigación abordó el caso de Ana María Vicente, más conocida como 'Anita, la fantástica'. Esta mujer ha protagonizado estafas millonarias hasta el punto de ser reconocida por las autoridades como una de las mayores estafadoras de España.

Pero el historial delictivo de Ana María Vicente comenzó mucho antes. Durante 12 años, trabajó como contable en una fábrica, pero fue despedida por robo. Los tribunales demostraron que sustrajo 257.645 euros de la caja cuando se encargaba de la contabilidad, por lo que fue condenada a nueve meses de prisión por un delito de apropiación indebida. Aunque nunca entró en prisión.

En 2011 montó su primer negocio: una agencia de viajes. Llegó a convertirse en la presidenta de la Asociación de Comerciantes del municipio en el que vivía, donde conoció a Gloria Mateo. Esta extrabajadora relata cómo era el elevadísimo tren de vida que llevaba la mujer tras haber estado implicada en diversas estafas.

"Llevaba muchas joyas de la Tous, algún bolsito de Vogue... podía llevar 10 billetes de 50 euros en la cartera", relata Mateo.

Con 35 condenadas y más de diez detenciones, la última este verano en Francia, está pendiente de juicio en el que se solicitan hasta 9 años de cárcel contra la mujer por estafa y apropiación indebida.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

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