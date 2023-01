Antonio del Castillo cree la última versión sobre el crimen de su hija. Es la que le dio el propio condenado por el asesinato, Miguel Carcaño, en un encuentro en prisión. Según Carcaño, él discutio con su hermano, Francisco Javier, en el piso de León XIII sobre la hipoteca, y acabó dando un culetazo con su pistola a Marta del Castillo en la cabeza, acabando con su vida. Posteriormente, montó el cadáver en el coche y, con Carcaño en la parte de atrás, condujo hasta la fica de La Mojaloba, donde lo enterró.

Francisco Javier accedió en 2019 a dar una entrevista a Equipo de Investigación, donde aseguró que "toda la versión era mentira". "La declaración es mentira de principio a fin. En seguridad privada está muy regulado, súper regulado, el uso del arma. Se sabe perfectamente si yo en ese tiempo trabajé con arma o no". "Se acabó, lo dejamos ahí, porque que yo le dé más explicaciones parece que usted rebusca donde no hay. No, caballero", añadió.

No obstante, reconoció que la conversación entre su hermano y él por la hipoteca existió, pero "ni hubo agresión ni agresividad, porque el piso era de él, la hipoteca era de él", expuso. Puedes escuchar su relato sobre los hechos en el vídeo principal de esta noticia.