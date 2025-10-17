El testimonio de una inspectora policial sobre el estado de la nave de una empresa cárnica: "Se llegó a encontrar excremento de roedor"

Alicia González, inspectora de la Policía Nacional, ha relatado a Equipo de Investigación las insalubres condiciones en las que se encontraba una nave de un polígono en Leganés (Madrid) donde se cortaba carne para su venta.

"Cuando yo vine a España, me encontraba de forma irregular. Llega a mí una oferta de empleo de una empresa que necesita personas para el despiece de cabezas de cerdo". Es el testimonio de un trabajador, cuyas palabras pusieron en el punto de mira a un empresario cárnico al que se le abrió una investigación policial.

El trabajador ha relatado a Equipo de Investigación los malos tratos que sufrían él y sus compañeros por parte del dueño de la empresa y las condiciones en las que trabajaban: "Cuando llego allí, me doy cuenta de la clase de empresa que es. Gritan a las personas. Todo está tirado, sucio... Un día normal mío llegaba a ser de 14 horas, de 15 todos los días. Porque (el empresario) exigía mucha producción. Muchas veces venía, nos cerraba, y volvía y nos abría cuando veía que eran las 22:00, 23:00, 00:00. En muchas ocasiones nos hacía trabajar de noche, siempre a escondidas".

Un testimonio que concuerda con la visión de Alicia González, inspectora de la Policía Nacional que también visitó la nave en cuestión, en Leganés (Madrid), en un principio para investigar las condiciones de los trabajadores: "Nosotros realmente cuando acudimos a la nave vamos junto con inspección de trabajo para realizar una inspección en el ámbito laboral porque ahí se encontraban trabajadores que están en situación irregular, sin permiso de contrato y trabajando en unas condiciones abusivas".

"Cuando llegamos a la nave, lo que más nos impactó fue el olor, que es un olor que además ya desde fuera se podía detectar. Era un olor a putrefacto, a carne podrida, en mal estado, en descomposición. Y una vez que accedemos dentro pues efectivamente se encuentran unas 600 cajas de carne de cerdo. Además, se encuentra carne de ave de pollo, que no tienen licencia ni permiso para trabajar ese tipo de carne. Había carne tirada por el suelo, se llegó a encontrar excremento de roedor, estaba sucio todo lo que era el suelo, las paredes, habían insectos...", añade la inspectora.

