Un experto en energía analiza la revolución de las placas solares: "Solo con autoconsumo no vamos a alcanzar los objetivos climáticos de 2050"

El experto en energía Jorge Morales de Labra advierte de que el autoconsumo solar doméstico no será suficiente por sí solo. Aunque cada vez más hogares instalan placas, asegura que también serán necesarias grandes plantas solares en suelo para alcanzar los objetivos climáticos.

España atraviesa un auténtico boom de la energía solar doméstica. El fin del llamado impuesto al sol, la fuerte caída del precio de los paneles y una factura eléctrica cada vez más elevada han impulsado a miles de hogares a instalar placas solares en sus tejados.

Así lo explica el experto en energía Jorge Morales de Labra, director de la compañía 'Próxima Energía', en Equipo de Investigación durante el reportaje "El precio del sol", estrenado en 2023. "La revolución que estamos viviendo tiene que ver con que en los últimos 13 años se ha desplomado un 90% el precio de las placas y, al mismo tiempo, se han duplicado los clientes", señala. Según sus previsiones, en apenas cinco años un millón de tejados españoles podrían contar con paneles solares.

Sin embargo, cuando se plantea si sería posible vivir únicamente con un sistema de autoabastecimiento solar doméstico, el experto es claro: "No, al 100% no". Morales de Labra explica que también serán necesarias plantas solares instaladas en suelo, ya que "solo con autoconsumo no vamos a alcanzar los objetivos climáticos de 2050".

Aun así, insiste en que avanzar hacia ese modelo es imprescindible: "Tenemos una obligación moral y de supervivencia de llegar a ese objetivo", afirma. Por ello, concluye, el futuro energético pasa por combinar ambos modelos: las placas solares instaladas en viviendas y las grandes plantas fotovoltaicas situadas sobre el terreno.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de febrero de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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