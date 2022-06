Equipo de Investigación habla con un joven que con 18 años dejó la universidad para entrar a formar parte de IM Academy. Sin mostrar su rostro, explica cómo era el 'modus operandi' de esta supuesta academia de inversiones en criptomonedas.

"El modelo a seguir es dejar los estudios, dejar a tus amigos, dejar a tu familia y centrarte en ellos", denuncia.

Además, recuerda cómo contactaron con él: "La primera persona que me habla fue a través de Instagram para hacer énfasis en el trading relacionado con las criptomonedas, no sabía lo que era. No me convenció rápidamente, fue un proceso de en torno a un mes, de hablar diariamente. Al final es lo que acabé haciendo yo, reclutando a más gente, que es lo que te da dinero dentro de la empresa".

El joven recuerda cómo en los actos que organizaban había menores: "Había gente con 16 y 17 años, chicos que estaban metiendo a gente de su propia clase a la academia".

La madre de un miembro de IM Academy habla de "un no parar" y explica que su hijo entró a formar parte del centro después de que le convencieran una noche. "Estaban de fiesta y se les acercaron en una discoteca, les pagaron una copilla y les dieron la charla para demostrar lo bien que vivían y lo listos que eran, cuestionaron que estuvieran estudiando y luego no les dejaban", lamenta.