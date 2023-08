José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', se encuentra cumpliendo pena de prisión permanente revisable por el crimen de Diana Quer. Equipo de Investigación analizó las claves del caso y el perfil del asesino en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Solo un año después de su boda, 'El Chicle' agredió sexualmente a la hermana gemela de su mujer, que era menor de edad.

"Sobre las 8:30 horas del 17 de enero de 2005, cuando estaba delante de mi casa esperando el autobús para ir al instituto, se acercó mi cuñado en su coche y me dijo que me subiera y que le acompañara porque iba al banco a sacar dinero para devolvérselo a mi padre", relata la víctima.

Después, recuerda cómo él la amenazó si no tenía relaciones sexuales: "Cogió la autovía, se desvió y me amenazó con un cuchillo que sacó de la guantera del coche y me dijo que me tenía que desnudar. Le respondí que no quería hacer nada con él, que me llevase a casa, y me dijo que por chivata me iba a pasar eso".

Los hechos tuvieron lugar en 2004 y cuando la joven los denunció contó que previamente ya la había violado: "Había abusado de mí en julio y diciembre de 2004. Me dijo que le hiciera una felación, pero le contesté que no. Como me negué, me dijo que me follaba. No me peleé, solo me quedé inmóvil hasta que terminó. Duró unos diez minutos. Mientras me vestía, me dijo que si lo contaba a alguien, mataba a mi hermana, a mi sobrina, a mí y que también él se quitaría la vida".

José Enrique Abuín fue condenado por estos hechos a 14 años de cárcel por la Audiencia Provincial de A Coruña.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.