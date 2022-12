El programa Equipo de Investigación abordó en 2013 el crimen de Eva Blanco, la joven vecina de Algete (Madrid) asesinada en 1997, cuando tenía 16 años. Cabe recordar que la Guardia Civil detuvo en Francia en octubre de 2015 al acusado de su violación y asesinato: Ahmed Chelh, de 52 años. Un ciudadano español de origen marroquí que abandonó España en 1999. En 2016 apareció ahorcado en la prisión madrileña de Alcalá-Meco.

Los reporteros del programa se reunieron con los amigos de Eva, integrantes de su pandilla. Las últimas horas de la joven eran fundamentales en la investigación. Cuando fueron interrogados por la Guardia Civil, en 1997, aún eran menores de edad, por lo que les tomaron declaración en presencia de sus padres.

"El último recuerdo que tengo de Eva de aquella noche es que estuvieron bailando, haciendo el tonto y riéndose", rememora uno de ellos. Su amiga Vanesa, última persona que la vio con vida, aseguró que antes de medianoche tenía que volver a su casa, así que la acompañó hasta la mitad del trayecto. Según la hipótesis de la Guardia Civil, el asesino se cruzó en su camino.

"Eva no se iba con gente que no conociera", aseguró Vanesa, quien reflexionaba: "no te subes en el coche de uno que pasa y te dice que te lleva a casa". Puedes conocer todos los testimonios consultando el vídeo que encontrarás sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2013 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.