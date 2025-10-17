La agresiva reacción de un hombre tras comprobar Equipo de Investigación que sigue trabajando en un matadero ilegal: "¡Que me quites la cámara!"

El programa, al acudir a una finca que fue intervenida por la Guardia Civil, ha comprobado que uno de los detenidos en la operación seguía alimentando al ganado del terreno.

El matadero ilegal intervenido por la Guardia Civil, donde convivían animales vivos y muertos, está ubicado a solo media hora de Madrid. Equipo de Investigación ha acudido al lugar para comprobar si ha cesado su actividad después de la intervención del Seprona.

Al preguntar el programa a un vecino, este les confirma que sigue habiendo ganado en la finca: "Sí, ahí la primera casa que hay ahí tiene ganado. Sé que tienen ahí ganado y lo suelen sacar por aquí".

Y, cuando Equipo de Investigación llega al terreno, se encuentra con uno de los hombres que fue detenido por la Guardia Civil alimentando a las ovejas. Al ser preguntado por su presunta implicación, el hombre no responde a las preguntas. "Dile que quite la cámara. ¡Que me quites la cámara! ¡Vamos, date la vuelta con la cámara! No me molestéis", reacciona al ver que está siendo grabado.

Según afirma José Carlos Martínez, comandante del Seprona, los animales que sacrificaban ilegalmente en la finca procedían "de diversas explotaciones ganaderas, algunas de ellas legales". "Pero todos ellos quedaban fuera del cauce de control veterinario que por normativa se somete a los animales destinados a consumo humano", matiza el agente.

