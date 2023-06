Inés Díez, abogada de una familia víctima de la 'Reina de la Burundanga', relató a Equipo de Investigación cómo Natalia les dijo que tenía "un tumor del que solamente se puede tratar en la clínica de Navarra". El padre, a quien le habían detectado cáncer, decidió ayudarla porque "el sufrimiento que está teniendo él no quiere que lo tenga esa niña".

"Les envía a todos los miembros de la familia fotos con un brazo en un gotero, con el brazo en cabestrillo, con una aguja, haciéndose unas pruebas", enumera la abogada, que apunta que en esas imágenes "nunca se le ve la cara".

Además, Natalia les enviaba mensajes sobre el tratamiento que supuestamente estaba afrontando. "Estoy mala de la quimio, me duele la tripa", aseguraba en uno de ellos, mientras que en otro afirmaba: "Hoy me darán la quimio, así que voy a estar como un mojón". Así, según el relato de la letrada, sus clientes llegaron a transferirle a Natalia más de 200.000 euros para costear el supuesto tratamiento.

Sus clientes, explicaba, comenzaron a sospechar porque la joven "no sufre ninguna de las consecuencias típicas" de la quimioterapia: "No se encuentra cansada, no se le cae el pelo, al revés, acaba un tratamiento y ese mismo día se va a jugar un partido de fútbol", relató la abogada.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2023, que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.