Enrique Castellanos es director del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles. Antes las cámaras de Equipo de Investigación, en una entrevista realizada en 2022 para el programa llamado programa 'La Academia', estrenado en 2022 en laSexta, habló sobre el famoso método IM Academy, una especie de 'criptosecta' o academia online que te enseña a ganar dinero.

El programa, que se volvió a emitir este pasado mes de noviembre de 2023, muestra los detalles de un grupo dedicado, presuntamente, "a la captación de jóvenes" con el fin de "introducirlos en el mundo de las criptomonedas".

Sin embargo, este método, asegura Castellanos, esto puede hacer que la gente pierda todo su dinero. "Es una información muy sesgada, y digamos que se intenta llamar la atención para que parezca fácil ganar dinero en los mercados financieros. Son un poco cutres en la forma de explicar las cosas, se nota que no son gente que lo domine".

Añade además el experto que "operando en un mercado como el Forex, que es el mercado de divisas, se puede perder mucho dinero, más aún si no sabemos lo que estamos haciendo porque no conocemos el producto. Entre el 75-90% de los clientes minoristas pierden todo su dinero en menos de 62 días". Y es que realmente "esto no es invertir dinero, esto es apostar, a esto sube o baja, por lo que se puede perder mucho dinero", asegura Castellanos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022, emitido de nuevo este pasado mes de noviembre, de 2023.