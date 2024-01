En 2022, Equipo de Investigación pudo mostrar a la madre de Marta del Castillo algunos de los audios que un infiltrado había grabado a la familia de 'El Cuco', en los que la madre de este y su padrastro fantaseaban con una paliza a la familia de la víctima.

"Al papaíto y al abuelo, un atraco en la calle... Le estampo con un palo en la cabeza y anda en un carro", llegaba a decir el padrastro de 'El Cuco', ante lo que su madre agregaba: "Yo a la que dejaba en un carro era a la madre"

"Da asco", reaccionaba Eva Casanueva al escuchar estas palabras. "Imagínate la catadura moral que pueden tener estas personas", aseveraba la madre de Marta, que sin embargo aseguraba no sentirse amenazada: "No tengo miedo a nada ni a otra cosa que el no saber lo que pasó con mi hija", sentenciaba.

A su juicio, "lo peor que le ha pasado a 'El Cuco' es tener a 'La Cuca' de madre, porque no lo ha aconsejado bien".

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.