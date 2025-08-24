Estafas vacacionales: Equipo de Investigación encuentra a un desempleado que recibía dinero a cambio de incluir sus datos en apartamentos para ser reservados

José Manuel Baca Millán, que habría conseguido beneficios a través de transferencias de turistas, explicaba al programa en 2018 que prefería "estar pasando hambre a hacer algún delito" y que todo estaba "en manos de los juzgados".

Las estafas vacacionales no han parado de aumentar en los últimos años. Para no ser identificados, los estafadores han llegado a utilizar la situación de personas desempleadas para usar sus datos y que estos se llevaran una parte del dinero conseguido.

José Ángel aseguraba a Equipo de Investigación en 2018 que reservó un apartamento para sus vacaciones que constaba de dos habitaciones, salón, cocina, baño y aire acondicionado, además de vistas al mar.

Durante el proceso de reserva, este hombre firmó un contrato en el que se identificaba a los propietarios del lugar. Después, hizo el ingreso en el banco a nombre de José Manuel Baca Millán.

Una reportera de Equipo de Investigación consiguió dar con él en Benidorm después de que la Policía sospechara que una gran parte de sus ingresos provenían de falsos alquileres. José Manuel, que tenía antecedentes penales, aseguró que todo estaba "en mano de los juzgados": "No tengo nada que decir", aseguró.

"Eso es falso, lo pusieron a mi nombre la persona que está en la cárcel. Ese es el único culpable de todo", reveló: "Yo he preferido estar pasando hambre a hacer algún delito". Sin embargo, la Policía asegura que hay más vecinos en Benidorm que conseguían un beneficio por poner sus nombres para transferencias en este tipo de estafas.

