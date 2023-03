Equipo de Investigación tuvo acceso a las declaraciones de la víctima de 'La Manada' en Pozoblanco (Córdoba). La reconstrucción del testimonio fue incluida en un reportaje de 2018 que laSexta ha emitido nuevamente este sábado.

La víctima, una joven estudiante de 21, salió con amigos a la Feria de la localidad cordobesa de Torrecampo. Relató que si bien no recuerda lo que bebió, estaba segura de que no consumió "ninguna otra sustancia que no fuera alcohol". En una caseta conoció a Alfonso, militar de 27 años. "Estaba bailando y tomando copas con cuatro amigos. Uno de ellos era un guardia civil al que conocía por haberlo visto por el pueblo", indicó la joven, como puede observarse en el vídeo superior.

Una vez que la caseta cerró, ya de día, la joven recordó cómo Alfonso se ofreció a llevarla a su a casa. "Aquí tengo una laguna en la que no recuerdo nada", indicó.

La mujer no recuperó la consciencia hasta llegar a Pozoblanco: "Abrí los ojos, estaba en el asiento de atrás desnuda, sin las medias", relató, aunque seguidamente se colocó el vestido. "Me dijo: chúpamela, al menos", recordó la víctima, quien además señaló la "actitud agresiva" del miembro de 'La Manada'.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.