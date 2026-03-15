Un español dejó de vender su energía solar y ahora controla toda la electricidad de su casa: "Me ha cambiado la vida"

Antonio Collados es uno de los tantos españoles que instalaron placas solares en su casa, pero no le parecía justo 'vender' el excedente de energía que producían a las eléctricas, por lo que se rompió la cabeza hasta dar con un truco que reveló en Equipo de Investigación.

Antonio Collados decidió dar un paso más cuando instaló placas solares en su casa. Como muchos otros, comenzó a generar su propia energía, pero pronto llegó a una conclusión: no le convencía vender el excedente a las compañías eléctricas. Así que comenzó a buscar una alternativa hasta encontrar una solución que explicó a Equipo de Investigación en un programa emitido en 2023 que analiza el auge de la energía solar doméstica.

En España, alrededor de 200.000 familias ya cuentan con paneles solares en los tejados de sus casas, el doble que apenas un año antes. El reportaje de estreno "El precio del sol" analiza, a través de testimonios como el suyo, las luces y las sombras de esta gran revolución energética.

"He invertido en cinco baterías que almacenan toda la electricidad de los ocho paneles que tengo instalados", cuenta al reportero. Por todo ello, pagó un total de 6.000 euros, pero ahora toda la energía que genera es suya. La que no consume en su negocio, la peluquería, la utiliza en su casa.

"Cuando no hace sol, es decir, cuando ya llega la hora de la noche y tú estás en tu casa tranquilamente viendo la tele, cenando o tal, tú tiras de tus baterías. Me ha cambiado la vida, totalmente", contó a este programa.

Además, el sistema actual también resulta rentable para las compañías eléctricas. El excedente de energía que muchos usuarios vuelcan a la red les permite obtener millones de kilovatios a bajo coste: aunque los clientes reciben un descuento en la factura, las empresas compran esa electricidad a un precio muy inferior al del mercado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.