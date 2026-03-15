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Una escuela de hostelería denuncia la situación del sector: "Llaman pidiendo que mandemos alumnos aunque no estén formados"

Equipo de Investigación se desplazaba a Toledo en 2022 para hablar con la directora de una escuela de hostelería. "Recibimos como mínimo dos o tres llamadas al día, un 75% de las llamadas son para camareros y un 25% para cocina, y solo cubrimos el 7%", aseguraba.

La denuncia de una Escuela de Hostelería a empresas del sector: "Llaman diciendo que 'da igual si los alumnos no están formados'"

Toledo era en 2022 una de las ciudades con más ofertas de empleo de camarero sin cubrir de España. Hasta allí se desplazaba ese año Equipo de Investigación para averiguar el porqué de este asunto. Para ello, visitaba una escuela de hostelería de la zona, que estaba considerada como una de las 10 mejores de España.

Al día recibían dos o tres llamadas como mínimo solicitando personal, comentaba Ángela Fernández, directora del centro. Un 75 % de esas llamadas eran para buscar camareros. Un 25%, para cocineros. Sin embargo, con los alumnos que ellos tenían solo podían cubrir entre el 7 y el 8% de la demanda.

"Es indignante porque llaman a la escuela pidiendo que mandemos alumnos aunque no estén formados, que ya los formarán ellos. No se dan cuenta de que ser camarero no es solo llevar platos en la mano", se quejaba. Hacía años que ellos ofertaban una doble titulación: dirección de sala y dirección de cocina.

Las cámaras acceden a una de las clases de un curso de 750 horas, el 35%, prácticas. Solo tenía siete alumnos. En él se estudiaba cada detalle. "Desde que el cliente entra por la puerta hasta que sale, para que la satisfacción sea plena", comentaba el profesor.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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