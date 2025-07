La queja de una hostelera ante la falta de camareros: "La juventud no quiere trabajar los fines de semana"

Los detalles A punto de cerrar el mes de julio, la ocupación hotelera bate récord en España pero, el sector hostelero sigue teniendo problemas para completar sus plantillas. Y es que muchos negocios no consiguen camareros.

Un año más, son muchos los negocios de hostelería que en verano cuelgan el cartel de "Se busca camarero". Y es que los bares, las cafeterías y los restaurantes por estas fechas aseguran no dar abasto. "Tenemos casi que duplicar plantilla", señala un hostelero al respecto.

En Málaga, por ejemplo, se estima que en lo que resta de verano serán necesarios hasta 6.000 empleados extra. "Necesitamos camareros, pero nos ponemos a buscar y no llegan", lamenta un empresario.

Y solo en el mes de agosto, en Cataluña los números reflejan un pico de más de 100.000 contrataciones, lo que supone un 10% más que hace justo un año.

Toda la hostelería celebra estos buenos datos. Sin embargo, el problema llega cuando buscan a quien emplear y no encuentran personal cualificado. En general, se han mejorado los sueldos, pero los jóvenes no ven atractivo formarse en este sector, ya que dicen que son muchas horas de trabajo. "La juventud no quiere trabajar los fines de semana", subraya una hostelera en este sentido.

Lo cierto es que se trata de un oficio muy sacrificado. Y, y mientras, la ocupación hotelera bate récord en nuestro país. En algunas zonas, como Baleares, o Comunidad Valenciana, rozan o superan el 90%.