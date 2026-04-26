"No quiero que en mi empresa lo sepan": la confesión de un comercial con un detector ilegal de radares en el coche

Millones de españoles usan aplicaciones que alertan de la localización de los radares de tráfico, una tendencia que la DGT desaprueba, aunque no es ilegal. No es lo único que se utiliza para dar la batalla a los radares, también existen los detectores.

Desde hace años es tendencia entre los conductores el uso de aplicaciones que alertan de la localización de los radares de tráfico, una tendencia que la Dirección General de Tráfico (DGT) desaprueba, aunque no es ilegal. No es lo único que se utiliza para dar la batalla a los radares. También existen los detectores que, según la DGT, captan la onda del radar, pero "llevarlo en el vehículo ya es denunciable" y supone la pérdida de tres puntos y una multa de 200 euros. Quien hizo la ley hizo la trampa.

Pero nada es óbice para encontrarlos a la venta e incluso hallar en Internet tutoriales de cómo instalarlos. Equipo de Investigación se trasladaba en 2023 hasta un taller mecánico al norte de Madrid donde cada día instalan a particulares entre cuatro y seis de estos aparatos. Allí, argumentan que la ley prohíbe "llevar y utilizar el detector de radar, pero sin embargo no dice que esté prohibida la venta".

"Todo esto es legal hasta que yo te doy las llaves de tu coche y tú te montas en tu coche y te lo llevas", resume el mecánico, que cobra un mínimo de 1.500 euros por su instalación. Asegura que se lo piden fundamentalmente "para trabajar": "No me he encontrado a ningún cliente que me venga diciendo: 'Javier, quiero montarme un detector de radar para ir a 300 kilómetros por hora'", sostiene.

Un usuario de detector de radares cuenta que no quiere que se reconozca su identidad: "No quiero que en mi empresa sepan que llevo un detector y por protegerme a mí", explica.

Afirma que trabaja como comercial y que el coche, con el que recorre unos 200.000 kilómetros al año, es su "herramienta de trabajo". "Me llegaron dos multas en un año que acarreaban puntos y yo no me puedo permitir el lujo de perder el carné", se justifica.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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