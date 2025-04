Equipo de Investigación recupera el caso de la desaparición de 'El niño pintor': "Tras merendar, se fue y, a partir de ahí..."

David Guerrero tenía solo 13 años cuando empezó a destacar como un verdadero talento de la pintura. Su arte llamó la atención de galeristas y expertos, que incluso llegaron a compararlo con el mismísimo Pablo Picasso. Pero su prometedora carrera se vio truncada de forma repentina: David desapareció sin dejar rastro.

El cuadro que lo llevó a la fama fue una pintura del Cristo de la Buena Muerte. Gracias a esa obra, logró exponer en una galería de arte, algo poco común para alguien de su edad. Su historia interesó tanto que varios medios de comunicación se fijaron en él.

Durante la inauguración de la exposición, un periodista se acercó a él para pedirle una entrevista. David aceptó. "El 3 de abril estuvimos en la inauguración y un periodista le preguntó si podía pasarse en unos días porque le iba a hacer una pequeña entrevista. Él respondió que sí y el día 6, tras merendar, se fue y a partir de ahí, ya…", cuenta con emoción contenida su madre, Antonia Guevara.

Pasaron los años y no hubo noticias de David. Cuando se cumplieron 29 años de su desaparición, su familia se vio obligada a tomar una decisión muy difícil: declararlo oficialmente fallecido. "Me siento muy nerviosa por tener que dar este paso, que es muy desagradable. Sin embargo, la ley es la ley", explicó entonces Antonia.

El abogado de la familia, José Javier Gallardo, explicó a Equipo de Investigación por qué tuvieron que hacerlo: "Era hacer esto, o tener que dejar la herencia del padre sin adjudicar… sin la declaración del fallecimiento de David Guerrero no se podía repartir la herencia del marido. Legalmente, sigue siendo un heredero más y tenía que comparecer con los demás hermanos y la viuda para firmar la aceptación de la herencia. Como, por desgracia, eso no podía hacerse, el único paso previo para hacer todo esto era hacer esta declaración. No se puede dar por fallecida a una persona hasta que transcurren diez años desde las últimas noticias".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación emitido en 2017.

