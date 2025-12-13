El testimonio de un afectado por el presunto estafador Charly: "Lo que sería mi casa es un edificio en ruinas"

Jonathan Morales, funcionario, firmó un contrato de reserva de una casa de la promotora de Charly. Pagó 14.200 euros por la reserva y 1.000 euros durante varios meses. Sin embargo, las obras nunca comenzaron.

La promesa de viviendas de lujo a precios imbatibles —entre un 20% y un 50% por debajo del mercado— llevó a decenas de compradores a ingresar de inmediato sus señales de reserva. En cuestión de meses, las cuentas de la promotora ya movían cifras millonarias. Entre los afectados está Jonathan Morales, funcionario, que aún mira con frustración el solar donde debería levantarse su futuro hogar: "Lo que sería mi casa sigue siendo un edificio en ruinas"

Para él, era la vivienda perfecta: "Tres habitaciones, dos baños, cerca de mi trabajo y a un precio muy llamativo". Pagó 14.200 euros por la reserva, pero las obras nunca empezaron. Cuando escribió para pedir explicaciones, la respuesta fue aún más desconcertante: tenían que pagar 1.000 euros mensuales adicionales. Y Charly justificó el retraso asegurando que el Ayuntamiento no concedía la licencia por "un problema con el balcón".

