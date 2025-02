Equipo de Investigación localiza a un miembro de 'Los Pelúos', un clan condenado por okupar y alquilar casas, vendiendo chándales en la calle

La Plaza de Fra Joan Alcina era el lugar en el que, según las investigaciones de la Policía, una mafia que okupaba y alquilaba casas ofrecía los pisos okupados a las familias desaparecidas. Allí fue donde los reporteros de Equipo de Investigación encontraron a José Fernández vendiendo chándales. El miembro de 'Los Pelúos' había sido condenado por un delito de pertenencia a grupo criminal y coacciones. Sin dudarlo, decidió hablar con el programa de laSexta para contar su versión de los hechos.

"Tenemos una lista con direcciones de 15 viviendas en las que, según las investigaciones, ustedes actuaban como una inmobiliaria ilegal", comenzaba la redactora. Él corregía: "de 15 se quedaron 9, dijo el Fiscal en el Juzgado". "¿Dónde se demuestra que yo tenga algo que ver con esas 9? Nada. Yo ahí no tengo nada que ver. Ni pincho ni corto. En mi vida he abierto una casa. En mi vida he cambiado una cerradura. En mi vida he cambiado nada", aseguraba.

El hombre se quejaba de que la policía quería "meterles todas esas okupaciones" a ellos. "Lo que no puede ser es que todas la okupaciones seamos nosotros", lamentaba. Sin embargo, según la sentencia, una de sus funciones era la de contactar con las personas que tenían que realizar trabajos de acondicionamiento en las viviendas para obtener ilegalmente agua y luz. "Mi condena no es esa. Mi condena es por dos años de amenaza y coacción y dos años de pertenencia a la banda", en total, cuatro años de prisión que él había recurrido.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.