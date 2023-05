Una supuesta empresa alemana dedicada a la instalación de placas solares se publicitaba en España asegurando contar con más de 30 años de experiencia en el sector. Utilizaban las redes sociales para mostrar algunos de los presuntos proyectos que llevaban a cabo o para ofertar empleo para instaladores. También repartían panfletos puerta por puerta. Después de conseguir clientes, cogían el adelanto del dinero que estos les daban al contratar sus servicios y desaparecían.

Pero esta empresa no solo estafó a los clientes, también a los trabajadores que dejaron de recibir sus salarios y fueron obligados a mentir y a poner excusas a los clientes mientras la empresa desaparecía. Así lo ha podido saber Equipo de Investigación, en un programa de febrero de 2023 que laSexta ha recuperado este viernes, de la mano de uno de estos trabajadores.

Daniel Sosa estuvo un año en esta empresa y entró porque pedían instaladores de placas solares sin experiencia. Al principio, contó al programa, la empresa facturaba unos 80.000 euros mensuales o más, y durante los cinco primeros meses pagaban bien a los trabajadores y en las obras contaban con todo el material para desarrollar los proyectos.

Pero sobre octubre de 2021 empezaron los problemas. Les pedían a los trabajadores que engañasen a los clientes: "Nos decían que les dijeramos que se nos había roto la furgoneta o que por la falta de microchips no podíamos tener el trabajo a tiempo", explicó. Un total de 14 trabajadores denunciaron a la empresa por impagos.

Equipo de Investigación pudo saber que la empresa no es alemana, sino catalana; que no cuenta con 30 años de experiencia, pues se creó en julio de 2020; y que además está en concurso de acreedores. Tras localizar al administrador único de la empresa instaladora de placas solares este asegura que "no se ha estafado a nadie". "El dinero no está y yo no me lo he llevado. No me he llevado ni un céntimo", asegura.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de febrero de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.