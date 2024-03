Las mafias del Rivotril buscan dónde abastecerse y uno de esos lugares es cerca de los centros de atención a las adicciones porque el ansiolítico también es una medicación habitual para personas adictas en proceso de desintoxicación. Al lado de estos centros se lleva a cabo un verdadero negocio, tal como descubrió el programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

Un grupo de personas adictas que conocen bien este negocio habló con el programa, aunque con reticencias. Cuando uno de ellos intenta hablar, aparecen otros que interrumpen: "Que te aligeres para abajo. Si quieres grabar lo que estás hablando para abajo, ¿vale?". "No le digas nada, porque nos lo van a quitar y es un negocio para nosotros", interrumpe otro al equipo del programa cuando hablaba con uno de ellos. Sin embargo, esto no impide que explique que es un negocio porque "hay quien no se toma la pastilla y la vende".

"Le están dando mucha información", vuelve a interceptar. No obstante, él mismo al final explica detalladamente lo qué está pasando con el mercado negro de los ansiolíticos: "De momento, para sacar una caja, te recorres 40 farmacias porque lo están quitando", explica y añade que "están poniendo el genérico y el genérico no te lo compran". "No me busques la ruina porque yo tengo aquí un papel de tres farmacias", añade. Y confiesa que él tiene una condena de 15 años por atracar farmacias: "Yo las robé para venderlas, claro, porque era mucho dinero. Me daban 60 euros por una caja".