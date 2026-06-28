La falsa hija del rey bautizó a su perro "Franco" en honor al dictador durante sus rituales

En un chalé de Guardamar del Segura, un peculiar ritual con música, juramentos y perros sorprendía a los presentes. Años después, la investigación reveló que la anfitriona, conocida como Mercedes, era una impostora que se hacía pasar por hija del rey Juan Carlos.

Detrás de un chalé en Guardamar del Segura, en Alicante, una escena insólita sorprendía a quienes se acercaban al entorno: música, cánticos y una peculiar ceremonia en la que los perros ocupaban un papel central. Así lo recogía Equipo de Investigación en un programa emitido en 2021.

Durante el ritual, uno de los animales era presentado como "Franco", en referencia, según los propios asistentes, al dictador Francisco Franco. Entre sevillanas y juramentos, los participantes se situaban frente a la anfitriona, una mujer en silla de ruedas a la que todos llamaban Mercedes.

Vestida con una túnica morada, era tratada como una figura central del grupo. A su lado, su pareja permanecía pendiente de ella mientras uno de los asistentes tomaba el micrófono para prometer lealtad: "Juro por mi honor proteger a Mercedes del grupo Ángel y cuidar de mis cisnes. Lo juro".

El juramento se repetía en varias ocasiones dentro de una ceremonia que, en aquel momento, ninguno de los presentes imaginaba que acabaría bajo la lupa de la Guardia Civil.

Con el tiempo, la investigación concluyó que Mercedes era en realidad una impostora que se hacía pasar por hija del rey Juan Carlos. Fue detenida junto a parte de su entorno y está acusada de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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