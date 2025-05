Equipo de Investigación descubre una balsa de aguas de cianuro a solo 300 metros de una aldea asturiana: "Se me mueren todas las flores..."

La empresa que puede explotar la mina de Tapia de Casariego hace hincapié en la minería sostenible, e incide en que tiene participación nacional y extranjera. Comprobamos que sus oficinas centrales están en Reino Unido, y que pertenece al gigante canadiense Black Dragon Gold, una compañía que cotiza en la bolsa australiana. Esta empresa espera reproducir lo que ya se está haciendo a tan solo 100 kilómetros de Tapia de Casariego. Y es que la mina de oro del Valle de Boinás es explotada por otra compañía canadiense.

Nos desplazamos hasta el valle, subimos la montaña y descubrimos una enorme balsa color turquesa, que son aguas de cianuro. Se trata del tóxico esencial para separar el oro del resto de minerales del suelo. A solo 300 metros, está la aldea de Boinás, donde preguntamos a vecinos cómo es vivir tan cerca de una mina. "El polvo lo que más me molesta, porque los camiones están sube para arriba, baja para abajo. Por ejemplo, yo soy una que me quejo de que se me mueren todas las flores", expresa una mujer, aunque apostilla que ella reconoce que "la gente tiene que trabajar".

El pueblo ha pasado de tener 66 habitantes en 2012 a 46 en 2024. Un señor cuenta que es el propietario del único bar que queda en la zona. Solo en 2024, se extrajeron 1.034 kilos de oro de la mina. En 2014, sancionaron a la empresa que explota la mina de Boinás por verter metales pesados al río.

