Son muchos los que se animan a hacer la dieta keto sin ningún control médico, y siete de cada diez personas que hacen dieta usan algún tipo de suplemento para aumentar la musculatura, perder peso o mejorar la resistencia. Se trata de un mercado que ya mueve 370 millones de euros. Intentamos contactar con una empresa fabricante de pastillas que prometen limpiar, desintoxicar y perder peso en siete días.

Sin embargo, al solicitar una entrevista con ellos, nos responden en pocos minutos que "no es una opción". Así, seguimos investigando y nos desplazamos hasta la dirección que aparece en la caja de las pastillas, que se encuentra en el centro financiero de Londres, pero allí no han oído hablar nunca de ningún laboratorio.

Al volver a mirar el bote de pastillas, vemos otra dirección en Barcelona. Al buscar dirección sobre esta nueva empresa, descubrimos que está administrada por un español. La nueva dirección nos lleva a un edificio residencial en plena avenida Diagonal pero allí, de nuevo nos encontramos en un callejón sin salida.

En ese momento, decidimos entrevistar a Santiago Campillo, investigador especializado en biología molecular, quien podría tener la clave para completar el puzzle de las pastillas que supuestamente ayudan a perder peso. Al poco de comenzar, una inesperada llamada internacional interrumpe la entrevista. Se trata de una persona que asegura trabajar en la empresa de las pastillas que prometen la pérdida de peso.

"Si proceden de mala forma, vamos a tener problemas y yo no quiero tener problemas", afirma el hombre a Equipo de Investigación, a lo que el reportero responde: "Suena un poco a amenaza, caballero". "Mi intención no es más que ponernos de acuerdo. No es pelear, es ponernos de acuerdo y ya con mucho gusto le di las respuestas que necesitaba", concluye el hombre antes de colgar el teléfono.