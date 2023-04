Pablo tiene 48 años y pesa más de 140 kilos, lo que le causa tensión alta, dolor de rodillas y también de huesos. Una situación que ha llevado a este gallego a desplazarse a Turquía para someterse a una manga gástrica, un viaje en el que le acompaña Equipo de Investigación.

Según relata Pablo al programa, intentó realizar este proceso en España por la Seguridad Social, pero aún no le han puesto en la lista de espera y, frente a los 15.000 euros que le costaría esta intervención en la sanidad privada española, en Turquía cuesta "casi cinco veces menos". El preoperatorio, cuenta, lo ha hecho "por correos electrónicos, escaneando toda la documentación".

"Me vine a Turquía porque no vi otra salida y, como yo, un montón de gente", asegura Pablo, que insiste: "No es una cosa que la deseo hacer por estética, es por necesidad". Puedes escuchar su testimonio y las circunstancias que le han llevado a tomar esta decisión en el vídeo.