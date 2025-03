La entrevista de Equipo de Investigación a un comprador y vendedor de droga de la Cañada Real

Equipo de Investigación concertó en 2021 una entrevista con un hombre que llevaba más de dos décadas comprando y vendiendo droga en el asentamiento ilegal más grande de Europa: la Cañada Real.Una charla que se vuelve a emitir este viernes en laSexta.

En aquel momento, ocultó su rostro, y es que no quería que nadie le identificara. "Es un tema que está muy caliente, es peligroso, y si no ocultara mi identidad pondrían tomar represalias contra mí", aseguró. Preguntado sobre qué clanes estaban involucrados en la venta de marihuana, el hombre afirmó que "en el Sector 6, una casa sí, y otra no, seguro que tienen".

Según contaba, los clanes de la Cañada Real vieron una oportunidad en las plantaciones de marihuana en el momento en el que "vieron a lo que estaba el kilo en la calle: 2.500 euros un kilo". "Unas familias gitanas que han probado con ello son la envidia, unos lo ven, otros lo ven...", remarcó el hombre.

Sobre las plantaciones, aseguró que contenían 400 o 500 plantas. "Cuando cortan, cortan 10 kilos, 12 kilos... Al no pagar luz, los enganches salen gratis. Porque lo más caro de una plantación de marihuana es la luz. Una factura puede ascender a 4.5000, 3.000, 4.000 euros...". Para solventar el problema de los cortes de luz, el hombre señaló que utilizaban "transformadores": "Tienen grupos de luz, todos, todas las casas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta vuelve a emitir este viernes 14 de marzo.