Europa sentencia que España vulnera los derechos de los vecinos de la Cañada Real al tenerles sin luz

Victoria histórica para los vecinos y las vecinas de la Cañada Real. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dictado sentencia y ha reconocido que España vulnera la carta social europea al tener sin luz, desde hace cinco años, a los ciudadanos y a las ciudadanas de dicho lugar.

Un triunfo este que esperan tenga consecuencias, como cuenta Houda Akrikez, vecina de la Cañada Real y presidenta de la asociación cultural Tabadol: "Es un reconocimiento a nuestra lucha. Esperemos que se traduzca en algo tangible, que podamos notar que hay un cambio".

Porque la situación es totalmente insostenible para ellos: "No tenemos luz. No tenemos agua caliente. No tenemos electrodomésticos. No tenemos una vivienda digna para que mis hijas tengan un futuro adecuado".

"Es imposible que abandonemos nuestros hogares y viviendas. Tenemos la Cañada en la sangre", insiste Houda Akrikez sobre el pensar y el sentir de los vecinos y vecinas.

Porque lo que se ha logrado es que Europa reconozca la energía como un derecho básico. "Si no se garantiza el acceso a esto se niega el acceso a otros derechos", cuenta María López, portavoz de la Plataforma por la Luz en la Cañada Real.

Y lo tiene claro: "No cabe otra que vuelva la luz. No se trata de ser optimista. Se trata de creer en la legitimidad y en la justicia".