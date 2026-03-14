Un empresario que se inyecta Ozempic para adelgazar: "Cuando me paso, voy al médico, receta y andando"

"Cuando veo que me paso, visito al médico, receta y andando y otra vez analítica para ver que todo está bien y andando", explica el empresario Álvaro Gabarró sobre cómo se inyecta Ozempic para adelgazar "sin sufrimientos de regímenes".

En 2023, Equipo de Investigación entrevistó aÁlvaro Gabarró, un empresario que utilizaba las inyecciones de Ozempic como método para adelgazar. El hombre relató en el vídeo que hay sobre estas líneas que, desde que descubrió el fármaco, las inyecciones de este medicamento para la diabetes son su único método de adelgazamiento para bajar los 10 kilos que engordó tras dejar de fumar: "No podía dominar ese incremento de peso".

Gabarró explicó a Equipo de Investigación que cuando empezó a usar Ozempic pesaba 95 kilos mientras que en el momento de la entrevista estaba en 88 kilos. "Además de la imagen corro más, me encuentro mejor, no estoy adormilado, estoy más fresco, estoy mejor", aseguró el empresario en el vídeo, donde, sin embargo, destacó que con este medicamento perdía tanto el apetito que llegaba a sentarse "a cenar sin hambre". "En cenas sociales me tomo medio platito por quedar bien y poco más", afirmó.

Por otro lado, el empresario también explicó cómo acudía al médico cuando comía mucho: "Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando y otra vez analítica para ver que todo está bien y andando". De esta forma, aseguró que bajaba de peso "sin métodos drásticos y sin sufrimientos de regímenes": "Tampoco he sufrido muchos, pero cuando lo he intentado, pues me aburro y los dejo".

Por último, Gabarró reconoció que, tras inyectarse Ozempic tres veces en los últimos tres o cuatro años, "tiene efecto rebote si no cuidas las formas": "Ahí es donde tengo que tomar la decisión: o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: ozempic' en atresplayer.com.