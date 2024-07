En una temporada pasada de Equipo de Investigación, Álvaro Gabarró, un hombre que utilizaba las inyecciones de Ozempic como método para adelgazar, relató en el vídeo principal de esta noticia su experiencia con este medicamento. Y es que destacó que, desde que lo descubrió, las inyecciones de este medicamento para la diabetes son su único método de adelgazamiento para bajar los 10 kilos que engordó tras dejar de fumar: "No podía dominar ese incremento de peso".

Cuando Álvaro Gabarró comenzó el tratamiento explicó que pesaba 95 kilos mientras que en el momento de la entrevista estaba en 88. Eso sí, afirmó que, incluso, llegó a bajar a 85 kilos: "Aparte de la imagen corro más, me encuentro mejor, no estoy adormilado, estoy más fresco, estoy mejor". Respecto a los eventos sociales, Gabarró explicó que con este medicamento perdía tanto el apetito que llegaba a sentarse "a cenar sin hambre": "En cenas sociales me tomo medio platito por quedar bien y poco más".

"Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando y otra vez analítica para ver que todo está bien y andando", reconoció el empresario, que resaltó cómo con este método perdía peso "sin métodos drásticos y sin sufrimientos de regímenes". "Tampoco he sufrido muchos, pero cuando lo he intentado, pues me aburro y los dejo", explicó. Por último, Gabarró reconoció que, tras inyectarse Ozempic tres veces en los últimos tres o cuatro años, "tiene efecto rebote si no cuidas las formas": "Ahí es donde tengo que tomar la decisión: o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de la temporada pasada.