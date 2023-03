En diciembre de 2007, José Bono se sometió a un trasplante capilar que, en palabras de la doctora que le operó, desató un interés en nuestro país por este tipo de intervenciones. Equipo de Investigación lo analizó en un programa de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Mónica Rolando dirige la primera clínica especializada en este tipo de intervenciones abierta en nuestro país. Esta cirujana capilar, que operó al expresidente del Congreso, recuerda cómo fueron sus orígenes en esta especialización. "Hace 25 o 30 años ya lo hacíamos, tras el trasplante de pelo de muñeca vino la era del microinjerto", relata.

"Empecé en 1985 y los orígenes fueron ensayo-error, colaborábamos con otros médicos y fuimos pioneros en ese aspecto", añade.

Sobre la intervención al expresidente del Congreso, destaca que con la exposición pública llegó un boom que no ha dejado de crecer: "Se llamó en nuestra jerga 'el efecto Bono'".

No obstante, Mónica Rolando avisa de los riesgos que se corren si en estas operaciones no se recurre a expertos cualificados: "Hay gente que viene pensando que va a peluquería y no. Esto es una cirugía y tienes que estar desde el primer momento en manos de médicos".

