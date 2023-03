Los famosos fueron los primeros en someterse a una operación de injerto capilar. El cambio de imagen de un político, José Bono, provocó el mayor efecto llamada. Equipo de Investigación habló con él en un programa de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Fui presidente del Congreso desde 2008 y me lo hice en diciembre de 2007. Vi a una persona, a un amigo mío al que hacía tiempo que no veía y me sorprendió. '¿Qué te has hecho, Rafa? ¿Qué te pasa?', le pregunté. Le vi mucho más joven", relata Bono.

"Él sacó su carnet de identidad y en la foto estaba calvo, le miré y tenía pelo. Le pregunté dónde se había hecho eso y a la semana me estaba haciendo el trasplante capilar del que estoy verdaderamente satisfecho. Me lo hicieron muy bien", añade.

Sobre los motivos que hicieron que se sometiera al trasplante, el expresidente del Congreso se muestra sincero: "La gente quiere quedar bien al nivel de presencia, al nivel estético. Por eso me lo hice. Algunas clínicas famosas pusieron mi cabeza en su publicidad, diciendo 'Bono antes y Bono después', sugiriendo que me habían hecho ellos el trasplante. Tuve que ir en una ocasión a un programa de televisión para denunciar que era rigurosamente falso. A mí me lo había hecho la doctora Mónica Rolando y que aquellos que se atribuían haberme hecho la intervención eran unos mentirosos".

Acerca de la operación y el proceso de recuperación, Bono sostiene que fue todo muy rápido: "Duró la intervención desde las 8 hasta las 12 horas de la mañana. Durante la mayor parte del tiempo estuve viendo la televisión, documentales. Incluso podía leer porque había momentos en los que me encontraba a gusto. Me parece que fue el día 21 de diciembre y pude celebrar el día de Navidad y el día de Nochevieja bailé sin ningún problema. Bailé mal, porque bailo mal, pero bailé sin pelo, con el injerto hecho, sin que se apreciara, aparentemente, por aquellas personas que tenía a mi alrededor".

José Bono admite que desde entonces más de 1.000 personas le han pedido la dirección de la doctora y recuerda las palabras que dirigió a esta el día de la operación: "Cuando me hice la intervención le dije que mi cabeza iba a ser de las más vistas de España. Ella no me conocía y pensó que yo era un presuntuoso, pero sabía que iba a ser presidente del Congreso porque lo había propuesto Zapatero y si ganábamos iba a serlo. En ese sentido, mi cabeza fue muy vista".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.