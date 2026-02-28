Ahora

DIRECTO

Ataque masivo de EEUU e Israel contra Irán

hemeroteca de 'equipo de investigación'

La dura competencia de Temu obliga a un bazar a bajar la cabeza: "Vende muchas cosas más baratas"

Ante las grandes marcas asiáticas como Temu y Shein, decenas de establecimientos han dado la batalla por perdida. Pese a vender productos similares, ahora se han convertido en puntos de recogida de los paquetes de estas empresas.

Habla el dueño de un bazar sobre Temu: "Vende más barato de lo que nosotros compramos al proveedor"

El auge de grandes plataformas asiáticas como Temu y Shein ha dejado a muchos pequeños comercios y bazares sin margen para competir. Incapaces de igualar precios y logística, algunos han terminado convirtiéndose en puntos de recogida de paquetes de las mismas empresas que los desplazan.

"Mira, este herbolario es uno. Allí hay otro cartel, es una inmobiliaria. En este bazar también dicen que reciben paquetes", descubría con sorpresa al caminar por las calles de una ciudad un reportero de Equipo de Investigación.

Precisamente en uno de esos bazarares entraban las cámaras para conversar con su dueño. "Todos los días recibimos 20 paquetes y de entregas, otros 10", contaba el propietario, quien reconocía que al principio creía que el volumen de envíos y recepciones iba a ser mucho más bajo. Salió pronto de su error, ya que solo llevaba 15 días realizando esta labor de intermediario.

El hombre confesaba que sus ventas se habían visto mermadas por el auge de este tipo de plataformas online. "Temu vende muchas cosas más barato que nosotros lo compramos al proveedor", aseguraba tras mostrar lo que costaba un cable en su tienda y compararlo con lo que se pagaba por él en la plataforma. De 4'95 euros a 1 euro.

"El proveedor mío es intermediario, no es fabricante directo. Ellos pagan también impuestos y a sus trabajadores", se justificaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | El Gobierno de Israel afirma que podría haber matado al ayatolá Ali Jamenei, pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní lo niega
  2. Sánchez rechaza la "acción militar unilateral" de EEUU e Israel contra Irán: "Exigimos la desescalada inmediata"
  3. ¿El retorno del rey? Las consecuencias de una posible vuelta "con condiciones" del emérito
  4. Detienen a un hombre como presunto autor de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María
  5. La purga de Vox ya "es un patrón" mientras Abascal pasa por alto la guerra interna
  6. Al menos 15 muertos y 28 heridos tras estrellarse avión militar en Bolivia