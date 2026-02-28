La dura competencia de Temu obliga a un bazar a bajar la cabeza: "Vende muchas cosas más baratas"

Ante las grandes marcas asiáticas como Temu y Shein, decenas de establecimientos han dado la batalla por perdida. Pese a vender productos similares, ahora se han convertido en puntos de recogida de los paquetes de estas empresas.

El auge de grandes plataformas asiáticas como Temu y Shein ha dejado a muchos pequeños comercios y bazares sin margen para competir. Incapaces de igualar precios y logística, algunos han terminado convirtiéndose en puntos de recogida de paquetes de las mismas empresas que los desplazan.

"Mira, este herbolario es uno. Allí hay otro cartel, es una inmobiliaria. En este bazar también dicen que reciben paquetes", descubría con sorpresa al caminar por las calles de una ciudad un reportero de Equipo de Investigación.

Precisamente en uno de esos bazarares entraban las cámaras para conversar con su dueño. "Todos los días recibimos 20 paquetes y de entregas, otros 10", contaba el propietario, quien reconocía que al principio creía que el volumen de envíos y recepciones iba a ser mucho más bajo. Salió pronto de su error, ya que solo llevaba 15 días realizando esta labor de intermediario.

El hombre confesaba que sus ventas se habían visto mermadas por el auge de este tipo de plataformas online. "Temu vende muchas cosas más barato que nosotros lo compramos al proveedor", aseguraba tras mostrar lo que costaba un cable en su tienda y compararlo con lo que se pagaba por él en la plataforma. De 4'95 euros a 1 euro.

"El proveedor mío es intermediario, no es fabricante directo. Ellos pagan también impuestos y a sus trabajadores", se justificaba.

