Un diseñador alucina con la calidad de un artículo de Shein: "Que cueste 70 euros me parece un milagro"

Lorenzo Caprile, un diseñador de moda que ha trabajado hasta con la reina Letizia, analiza para Equipo de Investigación la calidad del material con el que está hecho la ropa vendida en Shein.

Equipo de Investigación encargó un vestido de Shein por 70 euros y lo entregó al diseñador Lorenzo Caprile, reconocido por vestir a personalidades como la reina Letizia, para que evaluara la calidad del producto.

"Lleva dos capas de tul más luego la base lisa más toda la pedrería. Ya solo comprarlas en España ya estaríamos muy cerquita de los 70 €. Está relativamente bien confeccionado. La calidad de las telas, pues no voy a hacer aquí la prueba del mechero porque saldríamos todos ardiendo, seguramente es plástico puro. Y aquí, a la hora de hacer el remate, devolver el forro, lo han pellizcado".

Tras su análisis, califica de "milagroso" su precio: "A mí me parece milagroso que esto cueste 70 €. Sinceramente. En un traje de este estilo en España, estaríamos fácilmente cerca de los 500 o 600 €. Sí, diez veces más".

Además, explica a qué se debe este precio tan bajo: "Detrás hay muchas realidades un poquito tristes y un poquito miserables por no usar palabras más fuertes, porque aquí hay mucha mano de obra. Por un lado estamos defendiendo el consumo sostenible, el comercio de proximidad, defender las tiendas del barrio es algo mucho más lógico. Y luego pues estamos todos comprando aquí, pues es muy contradictorio".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

