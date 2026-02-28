El forense aclara por qué el cuerpo de Esther López pudo permanecer en un entorno húmedo antes de aparecer en la cuneta

Aitor Curiel el médico forense encargado de la autopsia de Esther López argumentó que el cadáver de la joven pudo estar en un lugar previo a la cuneta donde finalmente fue hallado.

Equipo de Investigación ha entrevistado a Aitor Curiel, el médico forense que practicó la autopsia a Esther López, quien sostiene que el cuerpo de la joven no permaneció todo el tiempo en la cuneta donde finalmente fue hallado.

"Es lógico pensar que el cadáver no permaneciera allí todo el tiempo", explicó Curiel. Según el forense, si el cuerpo estuvo en otro emplazamiento antes de ser abandonado, ese lugar habría sido un entorno con un alto grado de humedad, como un arroyo, un charco o incluso una piscina". Una hipótesis respaldada, según detalló, por varios elementos hallados durante la investigación y relacionados con la exposición prolongada a la humedad ambiental.

El médico forense subrayó además que, a la vista de las lesiones, la principal hipótesis sigue siendo la del atropello. "Existe un politraumatismo con lesiones en múltiples localizaciones", señaló, lo que encajaría con el impacto de un vehículo. A ello se suma la posición en la que fue hallado el cuerpo, que, según Curiel, sugiere "una manipulación posterior del cadáver y de los objetos personales".

Entre los indicios más relevantes, el forense destacó la presencia de rozaduras en los botones y en las botas de la víctima, compatibles tanto con el arrastre producido por un atropello como con un posible traslado del cuerpo. Asimismo, llamó la atención sobre la aparición de pintura azul en el glúteo izquierdo del pantalón de Esther, un detalle que, a su juicio, obliga a "buscar vehículos compatibles con ese tipo de pintura".

