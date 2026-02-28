Cómo fue la última noche de Esther López: sola, en una vía secundaria y a tres grados bajo cero

Equipo de Investigación detalla todos los pasos dados por la joven asesinada en Traspinedo antes de su desaparición. Su cuerpo fue hallado casi un mes después en un cuneta de la carretera general.

¿Dónde estuvo Esther López antes de desaparecer sin dejar rastro? ¿Con quién pasó sus últimas horas? En 2022, Equipo de Investigación analizaba el caso, aún sin resolver, centrado en el único sospechoso, Óscar S. M., y reconstruía la cronología de la última noche de la joven de 35 años, cuyo cuerpo fue encontrado casi un mes después en una cuneta de su pueblo, Traspinedo (Valladolid).

En sus últimas horas con vida, la joven quedó con unos amigos en un pub del pueblo para ver un partido de fútbol y luego fue a otro local con otras dos personas. Justo después desaparece, como explicaba entonces el programa.

Tras la victoria del Real Madrid, Esther y sus amigos decidieron celebrarlo en casa de uno de ellos. Más tarde, al recibir un mensaje de su amigo Carolo, Esther se dirigió a su vivienda, donde también estaba Óscar. Los tres decidieron seguir con la celebración en otro local, donde permanecieron hasta el cierre. Esa noche los termómetros marcaban tres grados bajo cero.

Esther y Óscar dejaron a Carolo en el parking del restaurante de su familia en torno a las 3:00 horas de la madrugada. Sin embargo, Óscar asegura que Esther se bajó de su coche 300 metros más adelante. Según su testimonio, la joven se quedó sola, en una vía secundaria y a cinco kilómetros de su casa. Ese fue el último lugar donde fue vista con vida.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

