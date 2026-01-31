Una estilista confiesa que trabaja con ropa que compra y luego devuelve: "Las etiquetas se quitan"

Equipo de Investigación analizaba en 2022 el sector de las devoluciones, un fenómeno que ha creado puestos de trabajo, pero a la vez ha llevado a algunos a buscar la trampa. Como dos estilistas de Madrid, que trabajan con ropa nueva que luego simplemente devuelven.

El mundillo de las devoluciones esconde secretos. El sector, desde el que hace algunos año se ha creado negocio con la venta de productos que son devueltos a grandes superficies o empresas como Amazon, también tiene un lado oscuro: el de la estafas a través de estas prácticas o el uso de prendas que luego simplemente se devuelven.

Todas estas prácticas eran analizadas en 2022 por Equipo de Investigación, que entre empresarios y transportistas también hablaba con una pareja de estilistas afincados en Madrid. Ambos se disponían a devolver ropa usada que llevaban en una maleta a la tienda, y a juzgar por sus palabras, no era la primera vez que lo hacían.

"Ayer tuvimos una editorial", se justificaba una de ellas antes de enseñar a cámara algunas de las prendas que portaba. "Por ejemplo, este vestido lo usamos para un videoclip", reconocía. Pero, ¿cómo hacían para esconder las etiquetas? "Normalmente, se quitan. Esto, con un golpecito seco, sale. Después se vuelve a poner", mostraba. "A mí nunca me han rechazado la devolución de ninguna prenda. Gracias a Dios, no he tenido que pasar por esa vergüenza", decía con alivio.

El valor total de lo que iban a devolver era de 830 euros. "Con la gente que trato le digo que mucho cuidado con las prendas, que hay mucho dinero invertido", explicaba para después afirmar que se trata de una práctica bastante común en el sector.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

